كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن آخر الاحداث الخاصة بمصير الجهاز الفني لفريق الكرة ، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض.
وأكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك سوف تعقد جلسة مع المدرب البرتغالي خلال الساعات القليلة المقبلة .
يأتي هذا من أجل الاتفاق معه على الرحيل، من الوصول لصيغة اتفاق حول الشرط الجزائي.
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التعليقات على الزمالك يعقد جلسة طارئة مع باتشيكو لفسخ العقد بالتراضي
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