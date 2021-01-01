كشف مصطفي يونس لاعب النادي الأهلي السابق ، حقيقة إنتقال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك إلي صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة .
وقال مصطفي يونس في فيديو له عبر قناته الرسمية " يوتيوب"، :" لو راجل كذبني و جدد مع نادي الزمالك .
وتابع:" خليك زي شيكابالا الذي ينتمي لنادي الزمالك دون التفكير في المال".
وتسأل مصطفي يونس بقوله :" لماذ لم يقوم أحمد سيد زيزو بالتجديد لنادي الزمالك حتى الأن على الرغم من اقتراب إنتهاء عقده مع الفريق؟.
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التعليقات على يونس يكشف أدلة انتقال زيزو للنادي الأهلي.. فيديو
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