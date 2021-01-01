يونس يكشف أدلة انتقال زيزو للنادي الأهلي.. فيديو



أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو



كشف مصطفي يونس لاعب النادي الأهلي السابق ، حقيقة إنتقال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك إلي صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة .



وقال مصطفي يونس في فيديو له عبر قناته الرسمية " يوتيوب"، :" لو راجل كذبني و جدد مع نادي الزمالك .



وتابع:" خليك زي شيكابالا الذي ينتمي لنادي الزمالك دون التفكير في المال".

وتسأل مصطفي يونس بقوله :" لماذ لم يقوم أحمد سيد زيزو بالتجديد لنادي الزمالك حتى الأن على الرغم من اقتراب إنتهاء عقده مع الفريق؟.

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وأكد مصطفي يونس أن احمد سيد زيزو لم يتسحق التواجد داخل صفوف النادي الأهلي مشيرا إلي عقد والده أحد الجلسات مع مسئولي النادي الأهلي من أجل الإنتقال لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة .واسترشد مصطفي يونس بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي قائلا :" عندنا واحد زيك وأنا أول واحد هعترض على انتقالك للأهلي ".