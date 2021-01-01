مفاجأة .. تعرف على موعد وصول كارتيرون القاهرة لتدريب الزمالك

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صورة الخبر: كارتيرون
كارتيرون

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مفاجأة ، بخصوص موعد قدوم باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأبيض والحالي للتعاون السعودي لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للزمالك.

وأكد المصدر وجود اتفاق مبدئي مع كارتيرون يتمثل في الحضور في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس المقبل بعد الانتهاء من خوض آخر لقاء رسمي له مع الفريق السعودي.

وأكمل المصدر حديثه أن ذلك لبدء مهمة كارتيرون مباشرة مع الزمالك خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري العام، المحدد لها نفس موعد يوم وصوله.

وأضاف المصدر أن حضور كارتيرون يتوقف على أمرين ظروف الطيران، ووصول مسئولي القلعة البيضاء الليلة لصيغة اتفاق مع باتشيكو حول فسخ التعاقد.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتخفيض المبلغ والاتفاق مع باتشيكو على صيغة مناسبة لفسخ العقد بطريقة ترضي الطرفين.

المصدر: elbalad

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