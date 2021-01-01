حصد فيروس كورونا أرواح نحو مليونين وأكثر من 700 ألف شخص حول العالم، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 117 مليونا، وخلف الوباء عشرات آلاف الوفيات ومئات آلاف الإصابات في الدول العربية.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات جراء جائحة كورونا، حيث سجلت أكثر من 29 مليون حالة إصابة بهذا الفيروس، وتجاوز عدد الوفيات فيها الـ500 ألف حالة وفاة.
فيما تحتل الهند المركز الثاني من قائمة الدول الأكثر تضررا بهذا الوباء، إذ سجلت أكثر من 11 مليون حالة إصابة بهذا الفيروس، وأكثر من 150 ألف حالة وفاة بسببه، تليها البرازيل، التي سجلت نحو 11 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 200 ألف وفاة بسببه.
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التعليقات على قائمة بأكثر الدول الأجنبية والعربية تضررا جراء تفشي وباء كورونا
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