كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالاً بيوم الشهيد.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بعنوان «لولاهم ما كنا هنا».
وبدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك تحدث الفنان آسر ياسين عن جده اللواء أركان حرب فؤاد ياسين، ثم عُرض فيلم تسجيلي بعنوان «حلم الشهيد» تناول بطولات شهداء مصر، بداية من بطولات الشهيد اللواء عبدالمنعم رياض، وشهداء مصر وتضحياتهم لرفع راية مصر.
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التعليقات على فقد بصره في مواجهة كورونا .. السيسي يكرم الدكتور محمود سامي قنيبر
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