الرئيس السيسي يبكي أثناء حديث أسر شهداء الجيش عن بطولاتهم (فيديو)



الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، أثناء عرض فيلم تسجيلي عن عدد من بطولات شهداء الجيش المصري، وحديث عدد من الأمهات.



الندوة التثقيفية في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.



