انفجار خط غاز طبيعي في البحيرة

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انفجار خط غاز طبيعي في البحيرة

شب حريق هائل في أحد خطوط أنابيب البترول في بحيرة إدكو في نطاق قرية المعدية التابعة لمركز إدكو في محافظة البحيرة، جارى السيطرة على النيران وإخمادها من خلال غلق محابس الغاز، و الدفع بقوات الحماية المدنية.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في أحد خطوط أنابيب البترول في بحيرة إدكو في نطاق قرية المعدية.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة،والدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم غلق محبس الغاز، جاري السيطرة على النيران وإخمادها، لا يوجد خسائر بشرية حتي الآن.

المصدر: elbalad

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