

«التنمية المحلية»: اختيار أماكن تخريد السيارات بمحافظات المرحلة الأولى «التنمية المحلية»: اختيار أماكن تخريد السيارات بمحافظات المرحلة الأولى

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه تم تكليف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر، بتوفير قطع أراضٍ تصلح لتخريد وتجميع السيارات.



جاء ذلك، خلال اجتماعه مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الذى شاركت فيه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، وشيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، مدير «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع».



وأَضاف الوزير، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية، والمالية، والداخلية، والبيئة، وإجراء معاينات لعشر قطع أراضٍ بهذه المحافظات وتم اختيار ٧ قطع منها صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات.

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أوضح أن هذه الأراضي التي تم اختيارها كساحات لتخريد السيارات، سيتم توفير الاشتراطات البيئية والأمنية لها، ويجري تجهيزها بالتنسيق مع المحافظات، وتوفير المرافق وبناء أسوار لها، بالتنسيق مع مديريات الأمن، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المحافظات بتذليل كل المعوقات الخاصة بتنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي واستصدار التراخيص اللازمة لذلك في أسرع وقت.