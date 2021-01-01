قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه تم تكليف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر، بتوفير قطع أراضٍ تصلح لتخريد وتجميع السيارات.
جاء ذلك، خلال اجتماعه مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الذى شاركت فيه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، وشيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، مدير «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع».
وأَضاف الوزير، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية، والمالية، والداخلية، والبيئة، وإجراء معاينات لعشر قطع أراضٍ بهذه المحافظات وتم اختيار ٧ قطع منها صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات.
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التعليقات على «التنمية المحلية»: اختيار أماكن تخريد السيارات بمحافظات المرحلة الأولى
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