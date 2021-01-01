تعرف على معنى شعار علامة السيارات اليابانية الفاخرة انفينيتي

المربع نت – تكاثرت الأقاويل حول معنى شعار صانعة السيارات الفاخرة إنفينيتي، والتي تعرض سياراتها عبر وكيلها الحصري بالمملكة شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، حيث يُقال أنه يرمز إلى جبل فوجي، أعلى قمم اليابان، والذي يُعد أيضاً ضمن تراث ماركو الياباني، ويُقال أيضاً أنه يرمز إلى إشارة “اللانهاية” في علم الرياضيات.
في حين أن المعنى الحقيقي للشعار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بروح وقيم الصانع الفاخر، والتي صممت طرازاتها لتحقيق التعاون وتمكين قيم التواصل البشري والتركيز على الإمكانات الغير محدودة في المستقبل.
نصل إلى تفاصيل الشعار، حيث يأتي بشكل بيضاوي مع خطين يتقاربان في المركز، ويرمز الخطان إلى الأناقة والطريق الذي لا نهاية له، حيث تطمح الشركة للوصول إلى آفاق جديدة في صناعة السيارات.
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