سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

صورة الخبر: سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات
سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1ر1 % عند 9473 نقطة (+ 99 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ يونيو 2015، أي منذ 6 سنوات، بتداولات بلغت 4ر16 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ بداية فبراير الماضي، لتتجاوز مكاسبه الـ900 نقطة وبنسبة تقارب الـ11%.

وقاد قطاع البنوك صعود المؤشر، حيث ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 5% عند 96 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006، وسط تداولات بلغت نحو 5ر9 مليون سهم.

في المقابل، تصدر سهما "أمانة للتأمين" و"عذيب للاتصالات" تراجعات اليوم بنسبة 6 %.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33868

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager