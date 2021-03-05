

سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1ر1 % عند 9473 نقطة (+ 99 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ يونيو 2015، أي منذ 6 سنوات، بتداولات بلغت 4ر16 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال).



ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ بداية فبراير الماضي، لتتجاوز مكاسبه الـ900 نقطة وبنسبة تقارب الـ11%.



وقاد قطاع البنوك صعود المؤشر، حيث ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 5% عند 96 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006، وسط تداولات بلغت نحو 5ر9 مليون سهم.

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في المقابل، تصدر سهما "أمانة للتأمين" و"عذيب للاتصالات" تراجعات اليوم بنسبة 6 %.