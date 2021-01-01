وزير التعليم : الدولة لن تسمح بالغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الدولة لن تسمح بالغش في الثانوية العامة 2021 ، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة الالكترونية ستشهد استخدام تقنيات مختلفة في جميع المحاولات الامتحانية المتاحة للطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم : أرجو من اولياء الامور والمعلمين توعية الابناء بأن "من غشنا فليس منا" .

وناشد وزير التربية والتعليم اولياء الامور ، بتقدير حجم الانجاز وحجم العمل ، والتأمل في ظاهرة الغش ودور التربية في المنازل للقضاء عليها .
وقال وزير التربية والتعليم : علينا أن نتساءل هل الغش مقتصر على الطلاب ام ان هناك من يساعدهم من الكبار ؟ ، وهل هو مقتصر على التابلت ام انه ظاهرة منتظمة في سنوات النقل منذ سنوات ولكنها "مسكوت عنها" .

وأضاف وزير التربية والتعليم : اولياء الامور صرخوا من الكورونا ومع ذلك اجرينا ما نستطيع من اجراءات وامننا الدراسة والامتحانات ، ثم صرخوا من الاسئلة الجديدة في الامتحانات وتبين انها الافضل ، ثم صرخوا من السيستم ثم نجحت الدولة في عقد أكثر من 12 مليون امتحان إلكتروني بلا مشاكل ، وها نحن نتحدث الان عن الغش في امتحان ترم "نجاح ورسوب" بلا اي تنافسية في سنة نقل كان يتم الغش فيها ورقيا من قبل

المصدر: elbalad

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