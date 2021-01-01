وزير التعليم : الدولة لن تسمح بالغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الدولة لن تسمح بالغش في الثانوية العامة 2021 ، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة الالكترونية ستشهد استخدام تقنيات مختلفة في جميع المحاولات الامتحانية المتاحة للطلاب.
وقال وزير التربية والتعليم : أرجو من اولياء الامور والمعلمين توعية الابناء بأن "من غشنا فليس منا" .
وناشد وزير التربية والتعليم اولياء الامور ، بتقدير حجم الانجاز وحجم العمل ، والتأمل في ظاهرة الغش ودور التربية في المنازل للقضاء عليها .
وقال وزير التربية والتعليم : علينا أن نتساءل هل الغش مقتصر على الطلاب ام ان هناك من يساعدهم من الكبار ؟ ، وهل هو مقتصر على التابلت ام انه ظاهرة منتظمة في سنوات النقل منذ سنوات ولكنها "مسكوت عنها" .
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