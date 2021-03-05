وقعت شركة شل مصر وإحدى الشركات التابعة لها إتفاقية مع تحالف مكون من شركات تابعة ل كايرون بتروليم كوربوريشن وكيرن إنيرجي PLC بخصوص أصولها المنتجة والاستكشافية بمنطقة الصحراء الغربية في مصر بقيمة ابتدائية تصل إلى 646 مليون دولار، بالإضافة إلى دفعات إضافية قد تصل إلى 280 مليون دولار في الفترة من 2021 وحتى 2024 بناءاً على على سعر البترول ونتائج الاستكشافات المقبلة.
وتتكون حزمة الأصول من حصة شركة شل مصر في 13 امتيازاً بالمناطق البرية، وحصتها في شركة بدرالدين للبترول (بابيتكو) كما جاء على موقع الشركة الرسمي من جانبه قال وائل صوان، المدير التنفيذي العام للإستكشاف والإنتاج بشركة شل العالمية ان الصفقة تاتي متماشية مع خطة شل العالمية لتوجيه محفظة أعمالنا في مجال الاستكشاف والإنتاج بشكل أفضل لتصبح أكثرتركيزًا ومرونة وتنافسية«.
وأضاف: «ستضفي الصفقة قيمة كبيرة لكل من شركة شل ولمصر، حيث ستمكن شل من التركيز على سلسلة القيمة المضافة لمشاريع الاستكشاف في المناطق البحرية في مصر بما في ذلك سبع مناطق جديدة في غرب دلتا النيل وغرب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. كما ستساعد هذه الإتفاقية مصر في تعظيم إمكانات أصولها في المناطق البرية من خلال استثمارات جديدة، مما يساهم في توفير الطاقة وتأمين الدخل لسنوات قادمة.»
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التعليقات على «شل مصر» تبيع أصولها في الصحراء الغربية مقابل 926 مليون دولار
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