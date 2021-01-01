دون علاج.. أسرع الطرق الطبيعية للتخلص من جفاف اليدين

في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ، اتخذ نمط حياتنا منعطفًا جذريًا، للحفاظ على سلامتنا وعلى سلامة الأشخاص من حولنا، وأصبح تعقيم أيدينا طوال الوقت والحفاظ على المسافة الاجتماعية من التدابير الاحترازية المهمة للحفاظ على سلامة الجميع.
ووفقا لما قدمه موقع boldsky إليكم ابرز الطرق الطبيعية للتخلض من جفاف اليدين الناتج عن الغسيل المتكرر، واستخدام الكحول....
الصبار
يقوم الصبار بالعديد من الأشياء لبشرتنا ولكن يظل الترطيب أحد أهم فوائده، مليء بالعناصر الغذائية ، الألوة فيرا مهدئ ومرطب للبشرة.
يساعد على إبقاء يديك ناعمة وجميلة، يمكنك استخدامها في أي وقت وفي أي مكان.
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