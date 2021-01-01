دون علاج.. أسرع الطرق الطبيعية للتخلص من جفاف اليدين



للتخلص من جفاف اليدين للتخلص من جفاف اليدين



في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ، اتخذ نمط حياتنا منعطفًا جذريًا، للحفاظ على سلامتنا وعلى سلامة الأشخاص من حولنا، وأصبح تعقيم أيدينا طوال الوقت والحفاظ على المسافة الاجتماعية من التدابير الاحترازية المهمة للحفاظ على سلامة الجميع.



ووفقا لما قدمه موقع boldsky إليكم ابرز الطرق الطبيعية للتخلض من جفاف اليدين الناتج عن الغسيل المتكرر، واستخدام الكحول....



الصبار

يقوم الصبار بالعديد من الأشياء لبشرتنا ولكن يظل الترطيب أحد أهم فوائده، مليء بالعناصر الغذائية ، الألوة فيرا مهدئ ومرطب للبشرة.

يساعد على إبقاء يديك ناعمة وجميلة، يمكنك استخدامها في أي وقت وفي أي مكان.

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ماذا تحتاججل الصبار ، حسب الحاجةطريقة الاستعمالضع جل الصبار على يديك.افركي يديك معًا لتدليك جل الصبار على بشرتك.اتركه هكذا.سوف يتم امتصاصه بالكامل في بشرتك في غضون بضع دقائق.استخدم هذا العلاج عدة مرات في اليوم ، كلما شعرت أن يديك جافة.زيت جوز الهندثبت أن زيت جوز الهند مكون رائع لترطيب البشرة، وله خصائص مطرية ممتازة تحبس الرطوبة في بشرتك وترطبها بشكل كبير وبالتالي تحل مشكلة جفاف اليدين.ماذا تحتاجزيت جوز الهند حسب الحاجةطريقة الاستعمالصب بضع قطرات من زيت جوز الهند على يديك.افركي يديك معًا لنشر الزيت على يديك.دلكي الزيت في يديك حتى يمتصه الجلد تمامًا.ترك الأمر عند هذا الحد.استخدم هذا العلاج عدة مرات في اليوم ، كلما شعرت أن يديك جافة.