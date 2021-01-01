طبيبة عمانية تبتكر تقنية زراعة الخلايا الجذعية وتنقذ طفلة ابتلعت بطارية

طورت الطبيبة العمانية هند بنت خميس البلوشية تقنية زراعة خلايا جذعية لترميم أنسجة قصبة لاخلوية والكشف عن خصائصها الترميمية العلاجية كجزء من بحثها في كلية لندن.
وانضمت رئيسة وحدة تصنيع وهندسة الخلايا الجذعية والعلاجات الخلوية الطبية الحديثة في المستشفى السلطاني هند البلوشية إلى فريق طبي في مستشفى رويال فري وجامعة لندن في المملكة المتحدة بفضل تقنيتها الجديدة لإجراء عملية نادرة لإنقاذ وعلاج طفلة عانت من تلف القصبة الهوائية إثر ابتلاعها بطارية، وذلك بعد أن عجزت العلاجات الجراحية التقليدية مساعدتها.
وبحسب جريدة الشبيبة المحلية، تمت عملية المعالجة والتصنيع في مركز العلاج الخلوي والجيني بمستشفى رويال فري، بينما أجريت عملية الزراعة في مستشفى جريت اورموند ستريت في لندن. وانتهت العملية بنجاح والطفلة الآن بصحة جيدة بعد مرور ثلاثة أعوام على الحادثة.
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