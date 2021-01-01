

تعرف على فوائد الأجبان تعرف على فوائد الأجبان

للأجبان عامة فوائد عديدة، بما في ذلك جبنة الريكوتا، ونذكر من هذه الفوائد:



المحافظة على صحة العظام:



يمكن لمحتوى الأجبان من الكالسيوم، والبروتين، والمغنيسيوم، والزنك، وبعض الفيتامينات كفيتامين ك، أن يساهم في المحافظة على صحة العظام؛ حيث إنّ هذه المعادن تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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المحافظة على صحة الأسنان:يحتوي الجبن على معدن الكالسيوم، والذي يحافظ على صحة الأسنان.المحافظة على صحة الأمعاء:يُعدّ الجبن مفيداً لبكتيريا الأمعاء، ممّا ينعكس بشكلٍ إيجابيٍّ على مستوى الكولسترول في الدم.مصدرٌ جيّدٌ لأحماض أوميغا-3 الدهنية:خاصّةً إذا كانت مصنوعةً من حليب الأبقار التي تتغذى على نباتات جبل الألب.أضرار الأجبان ومحاذير استخدامهارغم أنّ هناك العديد من أصناف الجبن، إلا أنّ هناك بعض الأشخاص الذين يُنصحون بتجنّبها؛ حيث وجدت إحدى الدراسات التي شملت 332 فرداً أنّ 18٪ من هؤلاء الأشخاص كانوا يعانون من مشكلة عدم تحمّل اللاكتوز (بالإنجليزية: Lactose intolerance)، و47٪ منهم يوجد فردٌ في عائلتهم لا يفضل تناول الجبنة، ومن الجدير بالذكر أنّ هناك بعض الأضرار الجانبية والمحاذير لتناول الجبن، وهي كالتالي:ارتفاع خطر الإصابة بالسكري، والسمنة، ومشاكل القلب، والأوعية الدموية، وذلك لاحتوائها على الدهون المشبعة.ظهور بعض الأعراض مثل الانتفاخ، أو الإسهال، أو الأزيز، وذلك عند تناول المصابين بعدم تحمل اللاكتوز للأجبان، وفي بعض الحالات الخطيرة فإنّه قد يزيد من خطر حدوث النزيف، أو الالتهاب الرئوي وغيرها.احتمالية حدوث ضرر عند التناول المفرط للأجبان بالنسبة للذين يعانون من اضطرابات الكلى (بالإنجليزية: Kidney disorder)؛ وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الفسفور، كما يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في حال عدم قدرة الجسم على التخلص من الكميات الزائدة منه. زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك عند تناول أصناف الأجبان المُصنّعة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.يُفضل تجنب تناول الأجبان من قِبَلِ المصابين بحساسية الحليب، بصفتها صنفاً من أصناف منتجات الحليب، والألبان.