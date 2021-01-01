

عالم يتحدث عن أول مهمة روسية إلى الزهرة عالم يتحدث عن أول مهمة روسية إلى الزهرة

أعلن ليف زيليوني، المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن برنامج استكشاف كوكب الزهرة تم تمويله لمدة عامين مقدما.



ويقول زيليوني، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "بدأ تمويل البرنامج وبمستوى كاف للتصميم لمدة عامين. كما أنه في إطار تصميم جهاز " Venera-D"، ستناقش مسألة مشاريع البرنامج التالية. أي لن تكون بعثة واحدة، بل برنامجا شاملا للمزيد من الرحلات الاستكشافية".



ووفقا للبرنامج المقرر، ستبدأ في عام 2029 مهمة Venera-D، كأول جهاز روسي يطلق إلى كوكب الزهرة منذ عام 1984.

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ويذكر أنه في البداية كان مقررا، أن يكون Venera-D مشروعا روسيا أمريكيا مشتركا، بيد أن مؤسسة "روس كوسموس" أعلنت في العام الماضي، أنها ستنفذ البرنامج لوحدها لكونه "مشروعا وطنيا مستقلا من دون تعاون دولي واسع".ويضيف زيليوني، "حتى الآن لم تتضح لنا الظروف المرتبطة بالوضع السياسي في الولايات المتحدة. ونحن في انتظار القرار، الذي نأمل أن يكون إيجابيا، على أن هذا مشروع روسي بمشاركة نشطة من جانب الولايات المتحدة، وربما من جانب دول أخرى".وتجدر الإشارة، إلى أن محطة Venera-D تتكون من جهاز مداري وآخر للهبوط، لإجراء دراسة شاملة للغلاف الجوي لكوكب الزهرة وسطحه وتركيبه الداخلي والبلازما المحيطة به.