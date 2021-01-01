أعلن ليف زيليوني، المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن برنامج استكشاف كوكب الزهرة تم تمويله لمدة عامين مقدما.
ويقول زيليوني، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "بدأ تمويل البرنامج وبمستوى كاف للتصميم لمدة عامين. كما أنه في إطار تصميم جهاز " Venera-D"، ستناقش مسألة مشاريع البرنامج التالية. أي لن تكون بعثة واحدة، بل برنامجا شاملا للمزيد من الرحلات الاستكشافية".
ووفقا للبرنامج المقرر، ستبدأ في عام 2029 مهمة Venera-D، كأول جهاز روسي يطلق إلى كوكب الزهرة منذ عام 1984.
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التعليقات على عالم يتحدث عن أول مهمة روسية إلى الزهرة
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