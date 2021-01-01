حملت التعديلات المحدّثة الخاصة بإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، والخاصة بفيروس كورونا المستجد، أخبارا جيدة للأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح للوقاية من وباء كوفيد-19.
ووفق التحديث الجديد، فإنه بمقدور الأشخاص الذين حصلوا على كافة جرعات التطعيم من كوفيد-19، الاجتماع مع آخرين حصلوا بدورهم على اللقاح بجرعتيه، وذلك دون ارتداء كمامات، أو ترك مسافة كانت محددة بـ6 أقدام، بشرط ألا يكون أيّا منهم مصابا بأي مرض خطير آخر.
وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أشارت أيضا إلى أن الأشخاص الحاصلين على التطعيم، لن يحتاجوا للحجر الصحي أو اختبار للإصابة بالفيروس التاجي، في حال اتصالهم بشخص مصاب بكوفيد-19، شريطة ألا تبدو عليهم أي أعراض تدل على إصابتهم بالوباء.
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التعليقات على أميركا تعلن خبرا سارا للحاصلين على لقاح كورونا
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