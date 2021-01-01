تمكن علماء فلك من رصد إشارة راديو بالغة القوة من ثقب أسود، يبعد عن الأرض بمقدار 13 مليار سنة.
وصدرت الإشارة من خلال ما يعرف بـ"النجم الزائف"، وهي أجسام نشطة للغاية، تتشكل حول الثقوب السوداء في مراكز المجرات.
وأطلق العلماء على هذا النجم اسم "بي 172+18"، ويقع على مسافة بعيدة جدا عن الأرض، إذ أن الإشارات التي رصدت الآن كانت قد انطلقت عندما كان عمر الكون 780 مليون سنة فقط، في حين يقدّر الباحثون عمر الكون بـ14 مليار سنة.
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التعليقات على علماء فلك يرصدون أبعد "نجم زائف" في الكون
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