علماء فلك يرصدون أبعد "نجم زائف" في الكون

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علماء فلك يرصدون أبعد "نجم زائف" في الكون

تمكن علماء فلك من رصد إشارة راديو بالغة القوة من ثقب أسود، يبعد عن الأرض بمقدار 13 مليار سنة.

وصدرت الإشارة من خلال ما يعرف بـ"النجم الزائف"، وهي أجسام نشطة للغاية، تتشكل حول الثقوب السوداء في مراكز المجرات.

وأطلق العلماء على هذا النجم اسم "بي 172+18"، ويقع على مسافة بعيدة جدا عن الأرض، إذ أن الإشارات التي رصدت الآن كانت قد انطلقت عندما كان عمر الكون 780 مليون سنة فقط، في حين يقدّر الباحثون عمر الكون بـ14 مليار سنة.

وتعليقا على الاكتشاف قالت كيارا مازوتشيلي من المرصد الأوروبي الجنوبي: "من المثير أن نكتشف ثقوبا سوداء جديدة، فهي ستساعدنا على فهم نشأة الكون".

ومن جانبه أوضح إدواردو بانيادوس، من معهد "ماكس بلانك" لعلم الفلك في ألمانيا، أنه يأمل باكتشاف أجرام ونجوم أكثر بعدا.

وأوضح إدواردو أنه وفريق العلماء قد اكتشفوا "أبعد نجم زائف عال الصوت معروف حتى الآن"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبحسب العلماء فإن الثقب الأسود القريب من النجم الذي رصدت إشارته، أكبر بـ300 مرة من شمسنا، ويتمتع بالقدرة على امتصاص الغازات والمواد الكونية بمعدلات كبيرة جدا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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