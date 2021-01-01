حرموني من المال.. هاري يكشف عن مصدر دخله بعد خروجه من العائلة المالكة



الأمير هاري الأمير هاري

في مقابلة الأمير هاري وميجان ماركل مع أوبرا وينفري، فتح الثنائي أبواب حياتهم على مصرعيها أمام الملايين الذين تابعوا لقائهم، فقد تحدث الزوجان رحيلهما عن الحياة الملكية وما واجهوه من بعد قرار الرحيل.



قرر هاري وميجان الخروج من عباءة العائلة المالكة العام الماضي، وانتقلا إلى الولايات المتحدة مع ابنهما آرتشي، وقد أدلى الأمير هاري وميجان بالعديد من الادعاءات الصادمة حول الحياة كجزء من العائلة المالكة.



كشف هاري أنه تم عزلهما ماليًا عن العائلة المالكة بعد وقت قصير من مشاركة قرارهما في أوائل عام 2020، ومنذ ذلك الحين يعيش على أموال الميراث التي خلفتها والدته الراحلة الأميرة ديانا.

قد يعجبك أيضا...

أوضح هاري أثناء الحوار مع أوبرا أنهم ما كانوا ليتمكنوا من القيام بذلك بدون اللجوء لأموال والدته الراحلة الأميرة ديانا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.وأضاف "هاري": "يبدو الأمر كما لو أنها رأت ذلك قادمًا وكانت معنا خلال هذه المرحلة من حياتنا"، وقد تركت ديانا ، التي توفيت بشكل مأساوي في حادث سيارة في أغسطس 1997 ، ثروة قدرها 12.966.022 جنيه إسترليني لابنيها، على الرغم من أن المبلغ قد تم تخفيضه إلى 8،502،330 جنيه إسترليني بعد رسوم الوفاة.ولكن بعد سنوات من الاستثمارات الذكية من قبل المستشارين الملكيين ، كان ذلك يعني أن الثروة بلغت أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني بحلول الوقت الذي مُنحت فيه للأمير وليام والأمير هاري.وجاءت الأموال من تسوية طلاق ديانا من الأمير تشارلز ، بالإضافة إلى الأسهم والنقود والمجوهرات والأشياء الشخصية الأخرى، وقد تمكن هاري ، الذي يحتل المرتبة السادسة في ترتيب ولاية العرش البريطاني ، من الوصول إلى بعض الأموال عندما بلغ 25 عامًا.وقال هاري :"أفراد العائلة المالكة قطعوني ماليًا ، تاركين عائلة ساسكس بلا أموال بعد قرارهم الاستقالة من عضوية العائلة المالكة".في حديثه عن الصفقات مع Spotify و Netflix ، أوضح هاري: "كل ما كنت أملكه هو المال الكافي للحصول على الأمان والحفاظ على أمان عائلتي".