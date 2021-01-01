التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة اتجاه خميس مشيط

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة اتجاه خميس مشيط

صورة الخبر: التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية
التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية أطلقت من اليمن تجاه خميس مشيط السعودية.

يأتي ذلك بعد محاولة الهجوم على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وتسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضحت أنه تم تدمير واسقاط الطائرة المهاجمة قبل الوصول لهدفها، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

المصدر: واس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة اتجاه خميس مشيط

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74403

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager