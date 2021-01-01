التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة اتجاه خميس مشيط



التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية أطلقت من اليمن تجاه خميس مشيط السعودية.



يأتي ذلك بعد محاولة الهجوم على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران.



وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وتسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

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وأوضحت أنه تم تدمير واسقاط الطائرة المهاجمة قبل الوصول لهدفها، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".