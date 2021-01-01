كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، محذرا من موجة حارة.
وأوضح شاهين، عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الموجة نتيجة منخفض جوي من المنخفضات الربيعية، وهو منخفض حراري قادم من المنطقة الغربية وموجود حاليًا في شرق ليبيا.
وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد: "سنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة والعظمى على القاهرة غدًا لـ 30 درجة على أن ترتفع يوم الأربعاء"، لافتا إلى أن ذروة الموجة الحارة تصل لـ 33 درجة.
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التعليقات على تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 33 .. فيديو
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