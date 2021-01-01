أحمد موسى يعلق على بيان تركيا بشأن عودة العلاقات مع مصر.. فيديو

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أحمد موسى يعلق على بيان تركيا بشأن عودة العلاقات مع مصر.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الرئاسة التركية بشأن فتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج للسلام والاستقرار.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "الأتراك اتغيروا، وكانوا بيقولوا مش هنتعامل مع الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2013"، متابعا: "أردوغان قال إنه لا يعترف بمصر ولا الرئيس السيسي".

وأشار: "مستشار أردوغان تحدث عن مصر أمس، وقالوا من الممكن فتح صفحة جديدة مع مصر"، موضحا: "هم الأتراك عايزين ايه من مصر؟، كانوا بيقولوا مش هنعترف باتفاقيات ومش هنتكلم معاهم نهائيا".

وأردف: "مصر لا تتحدث بالرغم من تصريحات الجانب التركي بشأن عودة العلاقات مع مصر"، لافتا: "بيقولوا عايزين نرجع العلاقات مع مصر.. والديكتاتور أردوغان مستمر في الهذيان".

وأوضح: "اللي بيعملوه الأتراك عكس اللي كانوا بيوجهوا بيه الرأي العام في الداخل التركي"، مؤكدا: "مصر لن ترد سواء بالسلب أو الإيجاب".

المصدر: elbalad

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