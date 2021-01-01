علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الرئاسة التركية بشأن فتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج للسلام والاستقرار.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "الأتراك اتغيروا، وكانوا بيقولوا مش هنتعامل مع الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2013"، متابعا: "أردوغان قال إنه لا يعترف بمصر ولا الرئيس السيسي".
وأشار: "مستشار أردوغان تحدث عن مصر أمس، وقالوا من الممكن فتح صفحة جديدة مع مصر"، موضحا: "هم الأتراك عايزين ايه من مصر؟، كانوا بيقولوا مش هنعترف باتفاقيات ومش هنتكلم معاهم نهائيا".
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التعليقات على أحمد موسى يعلق على بيان تركيا بشأن عودة العلاقات مع مصر.. فيديو
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