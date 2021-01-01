عوض تاج الدين يكشف لأول مرة عن تأثيرات اللقاح على المطعمين

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صورة الخبر: الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين


كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عن الآثار الجانبية التي قد تحدث من اي لقاح خاص بأي فيروس حتى الانفلونزا تأثيرات معروفة، وذلك حسب الأعراض المتاحة والمعروفة، ولكن ذلك بخلاف بعض الأعراض البسيطة التي من الممكن ان يعاني الناس منها مكان الحقن ومنها إحمرار وألم.

واكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، على ان الوزارة قامت بمتابعة عدة مئات من الحالات التي تم تطعيمها بالفعل لمتابعة اي احتمالية لحدوث اي اثار جانبية، ولكن حتى الان لم يرسل اي اثار جانبية خطيرة او مؤثرة من قبل المطعمين "الحمد لله".

واضاف ان ايا كان نوع الاصابة من اصحاب الامراض المزمنة فهم يعتبروا فئة واحدة، وذكر ان الفئتين التي لم يجاز لهم حتى الان ان يطعموا هم الشباب اقل من 18 سنة والسيدات الحوامل، لانه حتى الان لم يتم دراسة تأثير هذه اللقاحات على هذه الفئات.

ورد مستشار رئيس الجمهورية للصحة، على السؤال المتردد: "بأن اي من اللقاحات الاصح او المحددة لتطعيم اصحاب الامراض المزمنة؟"، وذكر انه اصبح يوجد اكثر من نوع من اللقاحات ومصر تسعى للحصول على اكبر قدر من اللقاحات لتطعيم اكبر نسبة من السكان حسب الاولويات المحددة، مردفا ان كل اللقاحات صالحة طالما اعتمدت في بلد المنشأ والجهات الصحية العالمية وافقت عليها، وبالتالي هيئة الدواء المصرية وفقا لمعاييرها شديدة الدقة واتاحته في مراكزها "يبقى كده مفيش تفرقة بين اللقاحات وكلها صالحة وفعالة".

المصدر: elbalad

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