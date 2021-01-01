التعليم تعلن طرق تقييم الطلاب في التيرم الثاني لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي



و وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، تُعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وابريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية ، ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

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