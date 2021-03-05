

الدولار يرتفع .. سعر صرف العملات في البنك الاهلي الدولار يرتفع .. سعر صرف العملات في البنك الاهلي

ارتفع سعر صرف الدولار في البنك الاهلي المصري اليوم الاثنين 8-3-2021، مسجلا 15.63 جنيه لشراء و15.73 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو إلى 18.59 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع.



ووصل سعر الجنية الاسترليني إلى 21.53 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع، والدولار الكندي 12.27 جنيه للشراء و21.43 جنيه للبيع، والكرون الدانمركي 2.5 جنيه للشراء و2.53 جنيه للبيع، وكرون النرويجي 1.81 جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع، والسويدية 1.82 جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسري 16.77 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع، والين الياباني 14.38 جنيه للشراء و14.58 جنيه للبيع، والدولار الاسترالي 11.91 جنيه للشراء و12.15 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

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وعن سعر صرف العملات العربية في البنك الاهلي المصري، سجل الدينار الكويتي 48.84 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.ووصل سعر الدينار البحريني إلى 40.38 جنيه للشراء و41.72 جنيه للبيع، والريال العماني 39.67 جنيه للشراء و40.86 جنيه للبيع، والدينار الاردني 21.73 جنيه للشراء و22.21 جنية للبيع