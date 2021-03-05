ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» اجتماع الجمعية العامة لشركة الخدمات البترول البحرية PMS لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020.
وخلال الاجتماع أشاد الملا بالنتائج المتميزة للشركة فى تنفيذ المشروعات القومية بمعدلات إنتاجية قياسية، تأكيداً لريادتها في مجال أعمال الأنشطة البترولية البحرية، فى ظل امتلاكها أسطول بحرى ضخم، مزود بقدرات تكنولوجية على أعلى مستوى.
ووجه الملا بضرورة الاستمرار فى تنفيذ كافة الأعمال بمعدلات الجودة المطلوبة، وفتح مجالات عمل جديدة وشراكات مع الشركات العالمية خاصة العاملة فى منطقة شرق المتوسط التى تشهد نشاط ملحوظ في مجالات الغاز الطبيعي ما يسهم في تحقيق المشروع القومي لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول ونقل الغاز والبترول، والإلتزام ببرامج الصيانة الدورية للوحدات والمعدات البحرية للشركة والاستمرار في تدعيمها بأصول جديدة وفقاً لأعلى مستوى من التكنولوجية والتقنيات الحديثة وأكد أهمية التوسع في نظم الرقمنة والحداثة في جميع استخدامات النظم التي تؤهلها للعمل بمستوى عالمي، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى، وتنفيذ البرامج التدريبية الحديثة والمتطورة، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة خاصة مشروعات حماية الشواطئ من التلوث، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.
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التعليقات على «الخدمات البحرية» تنفذ 87 مشروعا بـ171 مليون دولار في 2020
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