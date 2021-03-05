«الخدمات البحرية» تنفذ 87 مشروعا بـ171 مليون دولار في 2020

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«الخدمات البحرية» تنفذ 87 مشروعا بـ171 مليون دولار في 2020

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» اجتماع الجمعية العامة لشركة الخدمات البترول البحرية PMS لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020.

وخلال الاجتماع أشاد الملا بالنتائج المتميزة للشركة فى تنفيذ المشروعات القومية بمعدلات إنتاجية قياسية، تأكيداً لريادتها في مجال أعمال الأنشطة البترولية البحرية، فى ظل امتلاكها أسطول بحرى ضخم، مزود بقدرات تكنولوجية على أعلى مستوى.

ووجه الملا بضرورة الاستمرار فى تنفيذ كافة الأعمال بمعدلات الجودة المطلوبة، وفتح مجالات عمل جديدة وشراكات مع الشركات العالمية خاصة العاملة فى منطقة شرق المتوسط التى تشهد نشاط ملحوظ في مجالات الغاز الطبيعي ما يسهم في تحقيق المشروع القومي لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول ونقل الغاز والبترول، والإلتزام ببرامج الصيانة الدورية للوحدات والمعدات البحرية للشركة والاستمرار في تدعيمها بأصول جديدة وفقاً لأعلى مستوى من التكنولوجية والتقنيات الحديثة وأكد أهمية التوسع في نظم الرقمنة والحداثة في جميع استخدامات النظم التي تؤهلها للعمل بمستوى عالمي، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى، وتنفيذ البرامج التدريبية الحديثة والمتطورة، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة خاصة مشروعات حماية الشواطئ من التلوث، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

واستعرض المهندس أشرف إمام رئيس الشركة أهم النتائج التي حققتها الشركة التي تُعد الذراع البحرى لقطاع البترول، واستطاعت تحقيق حجم أعمال كبير بأعلى جودة وفى الوقت المحدد في ضوء تحديات كبيرة فى سوق العمل متمثلة فى تفشى وباء كورونا، وما له من تأثيرات سلبية على استثمارات كافة دول العالم، موضحاً أن الشركة تمكنت خلال العام من تنفيذ 87 مشروعاً باجمالى 171 مليون دولار، وتوقيع 80 تعاقد خلال العام بقيمة 225 مليون دولار.

كما استعرض أهم المشروعات التى قامت الشركة بتنفيذها خلال عام 2020 والجارى تنفيذها والتي تشمل صيانة الحقول والاصول وإصلاح الخطوط البحرية لعدد من الشركات البترولية وحماية الشواطئ بحقول دلتا النيل والدخول في مجالات جديدة مثل تصنيع الخيرات والحاويات المعدنية وتأهيل أوناش المنصات البحرية، كما قامت الشركة برفع كفاءة العاملين من خلال دورات تدريبية حديثة.

حضر أعمال الجمعية رئيس هيئة البترول ونوابه لمالية والرقابة علي الشركات والتخطيط ووكيل وزارة البترول للشؤون المالية الاقتصادية ورؤساء شركتي انبي ويتروجت.

المصدر: جريده المصدر

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