

البورصة المصرية تربح 11.9 مليار جنيه بختام تعاملات 7 مارس البورصة المصرية تربح 11.9 مليار جنيه بختام تعاملات 7 مارس

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي نحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.752 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.98%، ليغلق عند مستوى 11557 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70متساوى الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 2248 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.



وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 14144 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.