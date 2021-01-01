المربع نت – غالباً ما يكون الطلاق فوضوياً ومُكلفاً، وهو ما يمر به روبن كانون المليونير البريطاني، والذي يدفع ثمن الطلاق منذ سبتمبر 2019، فبعد بيع منزل العائلة، والذي كان قصراً به مرآب يحتوي على 12 سيارة بجودة المتاحف جميعها من شركة بنتلي، ها هو الآن يقوم ببيع تشكيلة سياراته أيضاً.
تعد تشكيلة طرازات كانون واحدة من أرقى مجموعات سيارات بنتلي الخاصة في العالم، حيث تضم سبع سيارات بلا عيب واحد تمتد على مدار 80 عاماً من تاريخ العلامة التُجارية، واشتراها كانون قبل خمس سنوات بعد انتهائه من تجهيز مرآبه المخصص.
كان يأمل كانون أن يكون قادراً على قيادة جميع السيارات السبع، لكن مرضه منعه من قيادتها، والآن عليه أن يبيعها بسبب طلاقه ولأنه لم يعد لديه مكان لتخزينها، حيث تعرض لضغوط لبيعها، وهو يبذل قصارى جهده للقيام بذلك بالفعل.
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التعليقات على “بالصور” مجموعة سيارات بنتلي الأندر بالعالم معروضة للبيع بسبب طلاق ثري بريطاني
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