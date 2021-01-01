

سكودا تحتفل بإنتاج السيارة رقم 15 مليون سيارة من مصنعها التشيكي سكودا تحتفل بإنتاج السيارة رقم 15 مليون سيارة من مصنعها التشيكي

تحتفل شركة سكودا بإنجاز مميز للغاية في موطنها الأصلي، وهو خروج السيارة رقم 15 مليون من مصنعها في مدينة ملادا بوليسلاف الذي بدأ الإنتاج فيه في عام 1905. والسيارة التي حملت هذا الرقم المميز هي سكودا إينياك iV الكهربائية.



ويعود إنتاج السيارات في ملادا بوليسلاف إلى شركة Laurin & Klement التي أصبحت فيما بعد سكودا أوتو. وفي عام 1905 قرر مؤسسا الشركة التوقف عن بناء الدراجات والتركيز كليًا على تصنيع الدراجات النارية والسيارات. وما زالت قاعات المصنع التاريخية التي انطلقت منها أول سيارة للشركة قائمة حتى اليوم كجزء من متحف سكودا.



أما المصنع الحالي الذي ينتج السيارات الحديثة فهو بالقرب من المصنع القديم، ويعمل به نحو 29100 موظف، وينتج ستة طرازات هي فابيا وسكالا وأوكتافيا، وكامياك وكاروك وإينياك iV الكهربائية بالكامل، التي استدعت عملية تصنيعها تحويل خط إنتاج قائم وتكييفه مع مركبات المنصة الكهربائية MEB.

قد يعجبك أيضا...

وبالإضافة إلى المركبات، تنتج سكودا أوتو أيضًا المحركات وناقل الحركة اليدوي MQ100 وMQ200 في ملادا بوليسلاف، بالإضافة إلى البطاريات عالية الجهد للنماذج الهجينة للعديد من العلامات التجارية التي تملكها مجموعة فولكس فاجن الألمانية. وفي فبراير 2021 خرجت البطارية رقم 10 آلاف من خط إنتاج الموقع.ويرتبط ظهور المصنع الرئيسي لشركة سكودا أوتو وإنجاز 15 مليون سيارة ارتباطًا وثيقًا بدخول العلامة التجارية إلى مجموعة فولكس فاجن قبل 30 عامًا في عام 1991. ومنذ ذلك الحين، تم بناء أكثر من عشرة ملايين سيارة في ملادا بوليسلاف وحدها. مكنت الشراكة مع اللاعب العالمي شركة سكودا من الارتقاء من شركة رائدة في السوق الإقليمية إلى علامة تجارية ذات حجم نجاح دوليًا.واليوم يقوم مصنع ملادا بوليسلاف بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجية الشركة للتنقل الكهربائي. وتعد السيارة إينياك iV السيارة الوحيدة من مجموعة فولكس فاجن المبنية على منصة MEB التي يتم إناجها خارج ألمانيا.وإلى جانب المصنع الرئيسي، تدير سكودا أيضًا مرافق الإنتاج الخاصة بها في كفاسيني وفرتشلابي، وفي مصنع كفاسيني تنتج الشركة السيارات سوبيرب وسوبيرب iV ذات المحرك الهجين، بالإضافة إلى الطرازين كودياك وكاروك، بينما ينتج مصنع فرتشلابي علبة التروس الأوتوماتيكية ذات القابض المزدوج DSG.ويتم إنتاج سيارات سكودا أيضًا في سلوفاكيا وأوكرانيا والصين والهند وروسيا، وفي المجموع أنتجت العلامة التجارية أكثر من 24 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم منذ عام 1905.