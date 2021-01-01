

تعرف على اسعار فيات تيبو 2021 الشكل الجديد في مصر تعرف على اسعار فيات تيبو 2021 الشكل الجديد في مصر

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات فيات قدمت شركة داينامكس للسيارات خلال الأيام القليلة الماضية موديل 2021 من سيارة فيات تيبو بشكلها الجديد في السوق المصري، حيث قدمت الشركة هذا الموديل أيضا بستة فئات مثل الشكل القديم من السيارة، متاحين منهم 4 فئات سيدان و2 هاتشباك، وذكرت الشركة أسعار موديلات 2021 الشكل الجديد كالتالي:



فيات تيبو سيدان:



- فئة أولى ناقل يدوي 197 ألف و900 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثانية ناقل يدوي 212 ألف و900 جنيه.- فئة أولى ناقل أوتوماتيكي 262 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي 304 ألف و900 جنيه.فيات تيبو هاتشباك:- فئة أولى 284 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية 329 ألف و900 جنيه.جدير بالذكر أن فيات تيبو 2021 الشكل القديم (الحالي) يتم تقديمها بفئتين من المحركات، الأولى مع الفئات ذات الناقل اليدوي من السيارة، وهي لمحرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي، وهو بقوة 95 حصان و127 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما المحرك الثاني فهو متاح مع الفئات ذات الناقل الأوتوماتيكي وموديل الهاتشباك بفئاته، وهو أيضا مكون من 4 اسطوانات، وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 110 حصان و152 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للنسخة المتاحة عالميا من هذه السيارة (الشكل الجديد) فهي مزودة بمحرك 3 أسطوانات بسعة 1000 سي سي وبقوة 100 حصان و190 نيوتن متر من عزم الدوران، وينتظر أن يتم تقديم هذا المحرك في مصر، لكن لا يوجد أي تأكيد رسمي على هذه المعلومة (بالإضافة لأسعار ومواصفات السيارة) حتى لحظات كتابة هذه السطور.