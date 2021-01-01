

فوائد مزهلة لزيت القرفة منذ آلاف السنين فوائد مزهلة لزيت القرفة منذ آلاف السنين

يحتوي زيت القرفة على قيمة عالية لرائحته الغنية، كما أنها مرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية، على مر التاريخ ، تم ربط نبات القرفة بالحماية والازدهار، يُقال إنه كان جزءًا من مزيج من الزيوت التي يستخدمها قطاع الطرق لسرقة القبور لحماية أنفسهم خلال وباء الطاعون في القرن الخامس عشر، وتقليديًا، يرتبط أيضًا بالقدرة على جذب الثروة.



وفي الواقع، إذا كنت محظوظًا بما يكفي لتناول القرفة في العصور المصرية القديمة، فقد كنت تعتبر رجلاً ثريًا، تشير السجلات إلى أن قيمة القرفة ربما كانت معادلة للذهب!.



تستخدم نبات القرفة بعدة طرق مختلفة لإنتاج منتجات مفيدة طبية، على سبيل المثال، ربما تكون على دراية بتوابلو القرفة الشائعة التي تُباع في كل متجر بقالة تقريبًا في الولايات المتحدة ، يختلف زيت القرفة قليلاً لأنه شكل أكثر فاعلية من النبات الذي يحتوي على مركبات خاصة غير موجودة في التوابل المجففة.

المصريين القدماء قاموا باستخلاص العطور الرائعة من مختلف الأزهار، كما قاموا بتصويرها على جدران معابدهم، حيث نجد أن عملية العصر كانت تتم في قماش، وكانت عطور عامة الشعب من الطبقه الدنيا أساسها زيت الخروع، أما عن عطور كبار رجال الدوله في البلاط الملكي والطبقه العليا كالأمراء والأشراف والكهنه فكان أساس عطورهم زيت القرفة وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الهجليج.

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وكان المصريون القدماء يضيفون هذه الزيوت للمواد المعطره من الأزهار، وكانت الزهور أو الجذور أو الصمغ أو أوراق النبات العطره تنقع في الزيت ثم تصفي ومن المنقوع يحصلون على الزيت العطرى.فوائد زيت القرفة :يُعد زيت القرفة من أهم الزيوت التي تُستخدم منذ آلاف السنين حتى وقتنا الحالي، ويستخرج زيت القرفة من لحاء وأوراق شجرة القرفة، ويدخل زيت القرفة في صناعة العطور ومستحضرات التجميل وكريمات العناية بالبشرة.يستخدم زيت القرفة على الشفاه حيث أنه يجعل الشفاه أكثر جمالاً واكتمالًا ويعمل على نفخ الشفاه وإعطائها بريق طبيعي.أستاذ كبد: يمكن استخدام زيت الكافور والقرفة في تبخير المنازل وتعقيم الأسطحمن فوائد زيت القرفة واستخداماته ما يلي:1- يفيد زيت القرفة في تنشيط الدّورة الدّموية في جسم الإنسان، وهو مفيد جداً في تنظيم حركة الأمعاء؛ فزيت القرفة يزيل آلام الجسم، ويقلّل من فرص الإصابة بالنّوبات القلبية.2- يستخدم زيت القرفة في علاج صداع الرّأس، ويساعد أيضاً في مكافحة وتقليل الإصابة بأعراض الزّكام والبرد، ويمكن استخدامه أيضاً في تخفيف آلام الأذن الوسطى.3- التّخلص من بثور أو حبوب الوجه، وكذلك تخفّف من آثار النّمش والكلف.4- تنمية النّشاط الذّهني؛ حيث يعمل على تقوية الذّاكرة والقضاء على أيّ توتر عصبي.5- عند دهن الجسم بزيت القرفة فإنّه يخفف من آلام المفاصل والرّوماتيزم، ويعالج أيضاً المناطق الملتهبة.6- ينصح مرضى السّكري باستخدام زيت القرفة عن طريق تناوله مع الماء؛ حيث يذوب في الماء فيحسّن من فرصة الاستفادة من كميّة الأنسولين في الجسم.7- مطهّر فعّال ضد الجراثيم، فعند تذويب عدّة قطرات من الزّيت في الماء الدافئ تتمّ المضمضة به؛ فهذه الطّريقة تقضي على البكتيريا والجراثيم الموجودة في فم الإنسان، وكما تحسّن من رائحة الفم الكريهة أيضًا.8- يعمل على التّخلص من غازات البطن وحالات الإسهال، وكذلك يقضي على حموضة المعدة، ويعالج عسر الهضم، وكذلك يكافح التقيؤ كمهدّء للاضطرابات المعدية، ولهذا فإنّ زيت القرفة يقلّل من فرص الإصابة بأمراض القولون.9- يساعد زيت القرفة كمحفّز للرغبة الجنسيّة، ويستخدمه كلٌّ من الرّجل والمرأة، ويعمل أيضاً على تأخير الطّمث ممّا يساعد على تنظيم النّسل.10- يدهن الشّعر بزيت القرفة لأنّه يحفّز من تدفق الدّم إلى بصيلات الشّعر ويقويها، وبذلك يعمل على نمو الشّعر وتجديده، والحماية من تساقط الشّعر.11- يعدّ من مضادات الأكسدة، وبالتالي يؤخّر ظهور علامات الهرم والشيخوخة على الجلد. ينظّف البشرة بعمق.12- يحارب العدوات الفطريةّ التي تُصيب الجلد وتتسبّب في الأمراض المختلفة.13- ينشّط الدورة الدموية للبشرة، ممّا يمنحها مظهرًا شبابيًا مُشرقًا.14- يساعد على منح الشفاه مظهرًا مُشرقًا ولونًا ورديًّا، ويزيد من حجمها.15- يمدّ خلايا الجسم بكميات كافية من الأكسجين، وبالتالي يساهم في تنشيط الدورة الدموية، ويقلّل من مشاعر الإجهاد البدنيّ.