تحذير أوروبي من أحد لقاحات كورونا.. "شرط وحيد" قبل ترخيصه

حث مسؤول كبير في وكالة الأدوية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي، الأحد، على الامتناع عن منح الموافقة للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد-19 الروسي، بينما تراجع الوكالة سلامته وفعاليته.
وقالت رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأورويية كريستا ويرثومر هوش في محطة "أو.أر.إف" النمساوية: "نحتاج إلى مستندات يمكننا مراجعتها. ليس لدينا حاليا بيانات بشأن من تم تطعيمهم. إنه غير معروف. وهذا هو سبب نصحي بشكل سريع عدم إعطاء الدول تصريح طوارئ".
وأضافت بعد أن قالت الوكالة الأسبوع الماضي إنها بدأت مثل هذه المراجعة "يمكننا طرح (سبوتنيك في) في السوق هنا في المستقبل عند مراجعة البيانات المناسبة. بدأت المراجعة الآن في وكالة الأدوية الأوروبية".
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