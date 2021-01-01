شهدت بورصة الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا شديدًا في قيمة أسهم شركة “تسلا” المملوكة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك.
وصلت نسبة الانخفاض إلى ٧.٥% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة أي حوالي ٥٧٥ دولار للسهم، مما جعلها توشك على الإغلاق بنسبة ١٦% لهذا الأسبوع، وبنسبة تعادل حوالي ٣٥% أقل من ذروة ارتفاعها القياسية البالغة ٨٨٣ دولار في السادس والعشرين من يناير الماضي.
شهدت أسهم “تسلا” في عام ٢٠٢٠ ازدهارًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت ٦٩٥% بقيمة تجاوزت ٧٩٠ مليار دولار، فجعلت رئيسها التنفيذي إيلون ماسك يحصد لقب أغنى رجل أعمال في العالم بثروة تقدر بحوالي ١٨٥ مليار دولار، واستمر ارتفاع الأسهم حتى يناير الماضي، قبل أن يواجه حالة من الانخفاض نتيجة تزايد عمليات البيع واسعة النطاق.
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التعليقات على “تسلا” تفقد المليارات من قيمتها السوقية
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