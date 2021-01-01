

وكالة ناسا: المريخ في أقرب نقطة من الأرض اليوم وكالة ناسا: المريخ في أقرب نقطة من الأرض اليوم

ذكرت وكالة ناسا أن الكوكب الأحمر سيأتي اليوم الثلاثاء في أقرب نقطة له من الأرض حتى عام 2035، لكن هذه المسافة نسبية لأنها تكون على بعد 38.6 مليون ميل من بعضها البعض. ويُعرف هذا الحدث باسم نهج قرب المريخ «Mars Close Approach»، ويحدث كل عامين ويتبع المريخ والأرض اللذان عادةً ما يكونان على بعد 33.9 مليون ميل على الأقل حيث يقتربان من بعضهما البعض ويبتعدان عن بعضهما البعض في مداراتهما الإهليجية حول الشمس.



ووفقا لموقع «People» كتبت ناسا أنه عندما يصطف كوكب المريخ والأرض والشمس، سيكون الكوكب الأحمر «مرئيًا طوال الليل في السماء الجنوبية ويكون في أعلى نقطة له عند منتصف الليل تقريبًا».



ووفقًا لوكالة ناسا سيظهر المريخ أيضًا «شديد السطوع» في سماء الأرض، مما يجعل «رؤيته أسهل بالتلسكوبات أو بالعين المجردة» ويوفر «مشاهدة استثنائية» لا تأتي إلا مرة واحدة كل 15 إلى 17 عامًا.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت ناسا «ببساطة اذهب للخارج وابحث لأعلى، واعتمادًا على الطقس المحلي وظروف الإضاءة، يجب أن تكون قادرًا على رؤية المريخ». «كوكب المريخ في ألمع صوره، لذا اخرج وألق نظرة!»ووفقًا لوكالة ناسا، على الرغم من أن الاقتراب هو حدث كل عامين، إلا أن المسافة بين المريخ والأرض تتأرجح بشكل روتيني بسبب المسارات الإهليجية والميل قليلاً للكواكب والجاذبية. في الرسم البياني من قبل مجلة فوربس، يظهر هذا الاتجاه كموجة، توضح كيف تزداد المسافة بين الكواكب أو تنقص كل عامين، وفي النهاية يغيران اتجاههما صعودا أو هبوطا كل سبع إلى تسع سنوات.وحدث آخر نهج قريب من كوكب المريخ في عام 2018 على مسافة 35.8 مليون ميل، مما يمثل أقرب الكواكب على الإطلاق منذ 15 عامًا.وقالت ناسا: «نظرًا لأن المريخ والأرض في أقرب وقت ممكن أثناء الاقتراب، فهذا هو أفضل وقت للذهاب إلى المريخ بشكل عام». و«استفادت العديد من بعثات المريخ من المسافة القريبة لزيارة الكوكب الأحمر. ولهذا السبب، اعتمادًا على الميزانيات، غالبًا بعثات المريخ تنطلق كل عامين تقريبًا».وقالت ناسا إنه بعد حدث، اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يتم تنفيذ «نهج قريب» تالٍ في 8 ديسمبر 2022، عندما يكون المريخ على بعد 38.6 مليون ميل فقط من الأرض.