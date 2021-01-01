

«الموز» كنز من الفوائد الصحية ومهدئ للأعصاب «الموز» كنز من الفوائد الصحية ومهدئ للأعصاب

الموز من الفاكهة المحببة لدى الجميع والتي تتميز بالطعم الحلو الذي يرضي جميع الأزواق و بالإضافه لذلك فالموز له العديد من الفوائد الصحية المفيدة لنا، ويعتبر الموز علاج طبيعي للعديد من الأمراض ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهديرات والفسفور وفيتامين أوالحديد والبوتاسيوم والعديد من الأملاح المعدنية الأخرى.



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ويحتوي الموز على ٣ أنواع من السكر وهي سكروز وفراكتوز وجلوكوز لذلك تعد مصدر جيد للحصول على الطاقة، والموز هو مصدر جيد للبوتاسيوم والألياف وفيتامين سي، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين ب٦، وأيضاً مصدر لعلاج العديد من الأمراض الأخري مثل الاكتئاب فيساعد أكل الموز على تحسين الحالة المزاجية وعلاج الإكتئاب لاحتوائه على نوع من البروتين الذي يحوله الجسم إلى هرمون السترونين المسئول عن الشعور بالراحة وتحسين المزاج والشعور بالسعادة، ويحتوي الموز على نسبة عالية من الحديد والذي يساعد من رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم يقلل من أعراض التوتر الذي قد تصيب المرأة ،كما يحتوي الموز علي فيتامين ب٦ والذي يساعد علي مستوي الجلوكوز في الدم والذي يؤثر علي المزاج و يساعد الموز علي التحفيز من إنتاج الهيموجلوبين في الدم وهو مفيد جداً في علاج الأنيميا.



ويعمل الموز على تهدئة الجهاز العصبي لانه من الفاكهة الغنية بفيتامينات ب التي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، ويعد الموز علاجا للإسهال والإمساك نتيجة لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف فيساعد الموز على عمل الأمعاء بصورة طبيعية، بالإضافة إلى أنه في حالات الإسهال يفقد الجسم أهم العناصر الغذائية ومنها البوتاسيوم لذلك ينصح بتناول الموز في حالات الإسهال، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على عنصر البكتين الذي يساعد علي تحسين الهضم لذلك يستخدم لعلاج الإمساك أيضاً.