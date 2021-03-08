سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 8-3-2021

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سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 8-3-2021

بدأت البورصات العالمية صباح اليوم الإثنين 8-3-2021 عملها لهذا الأسبوع على ارتفاع فى سعر الذهب عالميًا فى الصباح، وعاد سعر الذهب للعقود الآجلة ليرتفع فوق 1700 دولار بعد أن انخفض إلي أسفل هذا السعر فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وبالطبع انعكس هذا الارتفاع على سعر الذهب فى مصر.

سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 8-3-2021
ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات في صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد يومين من الاستقرار في أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وكانت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم

861 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

753 جنيهًا
سعر الذهب اليوم في مصرعيار 18

645 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر

60016 جنيهًا

سعر أونصة الذهب فى مصر اليوم

26720 جنيهًا تقريبًا

سعر كيلو الذهب اليوم في مصر

858 ألف جنيه تقريبًا

المصدر: المصرى اليوم

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