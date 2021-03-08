بدأت البورصات العالمية صباح اليوم الإثنين 8-3-2021 عملها لهذا الأسبوع على ارتفاع فى سعر الذهب عالميًا فى الصباح، وعاد سعر الذهب للعقود الآجلة ليرتفع فوق 1700 دولار بعد أن انخفض إلي أسفل هذا السعر فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وبالطبع انعكس هذا الارتفاع على سعر الذهب فى مصر.
سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 8-3-2021
ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات في صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد يومين من الاستقرار في أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وكانت أسعار الذهب اليوم كما يلي:
سعر الذهب اليوم
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