نوع من الفاكهة تساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي



مشاكل الجهاز الهضمي مشاكل الجهاز الهضمي



يعد الموز من أكثر الفواكه صحة ، فهو غني بمضادات الأكسدة وكذلك الماء والألياف. لكن لا يعرف الكثير من الناس أن إحدى وظائفه الأساسية هي المساعدة على الهضم ، لأنه يحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل البوتاسيوم.



حيث ان الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل الموز مفيدة للغاية للعديد من أمراض الجهاز الهضمي. البوتاسيوم مفيد لوظيفة الأعصاب في الجهاز الهضمي



أفضل أنواع الموز التي تساعد في عسر الهضم هي تلك التي "تكون صفراء في الغالب ، ولديها بعض الصلابة ، مع وجود نقاط بنية صغيرة على الجلد".

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كما ان للموز خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات وتهدئة الأمعاء"تصبح المركبات الكيميائية الموجودة في الموز بمثابة درع يشبه الفيلم بين الموز وبطانة القناة المعوية. في حين أن العناصر الغذائية الموجودة في الموز (والأطعمة الأخرى الموجودة في القناة الهضمية في نفس الوقت) يمكن أن تمر عبر الواقي وتمتص في البطانة المعوية ، بينما يتحلل الموز ، فإنه لا يفرك البطانة المعوية. مركبها الكيميائي يكسو البطانة ويلطفها مثل مرهم الشفاء. "