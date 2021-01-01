17 فائدة لتناول قشر البرتقل



قشر البرتقل قشر البرتقل

قدمت الدكتورة سميحة عبد السميع؛ عبر صفحتها على الفيس بوك ؛ فوائد قشور البرتقال ..



1- رائحة الفم الكريهة :

الذين يعانون من رائحة الفم الكريهة. مضغ قشر البرتقال بدلا من معطر الفم لعلاج رائحة الفم الكريهة.



2-الصداع :

غلي قشر البرتقال مع الماء وشربه. فهو ممتاز في علاج الصداع، والقلق، والاكتئاب.

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3- حمام زيت :مزج القليل من قشر البرتقال المطحون مع كأس صغير من زيت الزيتون والقليل من الماء وتركه على نار هادئة، بعد ذلك قومي بصفيته و تبريده وبعدها يمكنك وضعه على البشرة. هذه وسيلة رائعة لاستخدام قشر البرتقال للبشرة.4-الشاي :يمكنك تحضير الشاي العادي الاخضر مع ملعقة صغيرة من طحين قشرة البرتقال.5- ضغط الدم :يساعد قشر البرتقال أيضا في تحسين الدورة الدموية كما ينظم ضغط الدم، وبالتالي يحافظ على صحة قلبك. وقد استخدم قشر البرتقال على نطاق واسع في الصين منذ آلاف السنين. قشور البرتقال غنية بالبكتين، والألياف القابلة للذوبان مما يساعد في تقليل الكوليسترول في الدم وتقليل مستويات ضغط الدم .6- علاج القشرة :مزج قشر البرتقال المطحون مع الماء وتركه بين عشية وضحاها. تطبيق المزيج على الشعر للتخلص من القشرة وتطهير فروة الرأس.7- حماية الجهاز التنفسي :يحتوي قشر البرتقال على العديد من المواد المضادة للتأكسد كفيتامين سي الّذي يساعد في وقاية الجهاز التنفسي من الكثير من المشاكل كالتهاب الشعب الهوائيّة، ونزلات البرد، والإنفلونزا، والربو، وسرطان الرئة.8- الهضم:قشر البرتقال مفيد جدا في تقليل فرص الإمساك. كما أنه يساعد في الحد من الغازات، وحرقة المعدة والقيء.9- حماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان:يحتوي قشر البرتقال على العديد من المركبات الكيميائيّة التي تعمل على منع نموّ وانقسام الخلايا السرطانيّة في الجسم الإنسان.10- يوضع في الأكل :هناك العديد من الطرق لاستهلاك قشر البرتقال لإضافة نكهة إلى الطعام. يمكنك وضعه في الحلويات لكن يجب أن يتم غليه لمدة قصيرة.11- للتخلص من الرؤوس السوداء :تحضير ماسك قشر البرتقال للتخلص من الرؤوس السوداء في الوجه، عن طريق إضافة الحليب إلى قشر البرتقال وماء الورد والماء المغلي والزبادي، وخلطها ووضعها على الوجه لما يقارب ربع الساعة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، وينصح باستخدام الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.13- فوائد قشر البرتقال للبشرة :يعتبر قشر البرتقال بمثابة هدية للوجه والعناية بالبشرة لقدرته في علاج الرؤوس السوداء والخلايا الميتة، حب الشباب، المسام، والعيوب والهالات السوداء، والبشرة الجافه، ويضيء وجهك. يمكن تطبق قشر البرتقال مع الحليب أو اللبن الرائب لإضافة التوهج للبشرة. كما يمكنك أيضا فرك أظافرك باستخدام قشر البرتقال.14- فقدان الوزن:تحتوي قشور البرتقال على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على فقدان الوزن. يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي الخاص بك. والمداومة عليها للحصول على جسم رشيق.15- طارد البعوض:قشر البرتقال فعال ضد البعوض. أخذ قشر البرتقال و يتم غليه جيدا و يمكنك تطبيق هذا قبل ان تغادر للخارج لمنع لدغات البعوض.16- النملة الطاردة:وضع قشور البرتقال في بعض المناطق من منزلك حيث يمكنك التخلص من مشكلة النمل. يمكن أيضا زيت البرتقال أن يستخدم بدلا من القشور.17- احساس الانتعاش في المنزل :تغلي حفنة من قشور البرتقال المجففة والقرفة والهيل في الماء. هذا سوف يصبح بخارا، وينتشر الهواء في المنزل. ببساطة تحب رائحة الإنتعاش. حيث انها تساعد في طرد الجراثيم من المنزل .