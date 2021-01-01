فى 14 يوما.. أسرع رجيم لحرق الدهون



أسرع رجيم لحرق الدهون أسرع رجيم لحرق الدهون

مللت شكل قوامك يمكنك برجيم سريع و مجرب تعزيز حرق الدهون وإنقاص الوزن و تعزيز الأيض برجيم وحيل سريعه لنسف الدهون يقدمها موقع برايت سايد



الأسبوع الأول



الإفطار 6 صباحا

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كوب عصير جريب فروت + بيضة مسلوقة + توست سنأوشريحتان جبن قريش لايت +كوب شاي بلبن خالي الدسم + توست سنسناك بعد الفطار بـ 3 ساعات..ثمرة فاكهةالغداء الساعة 4 عصرا2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو التونة + 3 ملاعق أرزأو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو شريحة بطاطس مشوية3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي + سلطةسناك بعد الغداء بـ3 ساعاتثمرة فاكهةالأسبوع الثانيالإفطار من 7 إلى 10 صباحا..3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سنسناك بعد الفطار بـ3 ساعات..ثمرة فاكهةالغداء2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشويأو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةالعشاءثمرة فاكهةالعشاء .. قبل النوم بساعتينثمرة فاكهةوصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.مكونات أعشاب لتنحيف البطن1 ملعقة صغيرة خل التفاح1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر1 ملعقة صغيرة عسل1 كوب ماءكيف تطبقين الوصفة؟سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.