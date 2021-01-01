نوع مهمل من البذور فعال فى محاربة ديدان البطن



محاربة ديدان البطن محاربة ديدان البطن

ديدان البطن عند الأطفال، تشكل مصدر قلق لدى الكثير من الامهات يمكن لبعض العلاجات الطبيعية علاج الديدان بسرعة وفقا لموقع هيلث:



الشيح

الشيح من العلاجات المنزلية الطبيعية للتخلص من الديدان خاصة الديدان الدبوسية ومن الافضل استخدام الشيح عن طريق تحويله إلى شاي أو صبغة ومن الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل تجربته وقصر استخدامه على 4 أسابيع كحد أقصى

الثوم



يشتهر الثوم بتأثيراته المضادة للبكتيريا والفيروسات و يمكن للناس تناول فصوص الثوم نيئة أو استخدام الثوم المفروم في مجموعة متنوعة من الأطباق.

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الجزر..يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ويعد الجزر النيء غني بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركات الأمعاء.لا يعرف الباحثون ما إذا كان الجزر يحارب الديدان الدبوسية بشكل مباشر ، لكنه قد يساعد في دفع الديدان الدبوسية خارج الأمعاءبذور اليقطينمن الممكن تناول بذور اليقطين أو مزجها بالماء لتشكيل عجينة للأكل ومع ذلك ، لا يوجد دليل حديث يشير إلى أن بذور اليقطين يمكن أن تساعد في التخلص من الديدان الدبوسية.زيت جوز الهنديتناول بعض الأشخاص أيضًا ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند النقي كل صباح. طالما أن الناس ليس لديهم حساسية من الزيت ، فمن الآمن لهم تجربة ذلك. ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي على أن زيت جوز الهند علاج فعال للديدان الدبوسية.بذور البابايايمكن أن تعالج التهابات الديدان، ومع ذلك ، لم تظهر أي دراسات على البشر أنها فعالة، لاستخدام هذا العلاج ، ويمكن للشخص أن يأكل بذور البابايا بمفرده أو بالعسل لتحليتها