ما الأعمال التى يرضى بها الله ورسوله عنا؟.. الإفتاء تجيب

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ورد سؤال إلى دار الافتاء المصرية من سائلة تقول: "ما الأعمال التى يرضى بها الله ورسوله عنا؟".



وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إن الأعمال التى ترضى الله ورسوله عنا هى كل الطاعات، فبدأ أولا بذكر الله وكثرة الصلاة على النبى.



وتابع أمين الفتوى خلال فيديو على صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب" أن من هذه الأعمال أيضا المحافظة على الفرائض كالصلاة والصيام الزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا.

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وأضاف أن صلة الرحم وبر الوالدين والصدق وعدم الغيبة والأمانة والصدقات وقراءة القرآن كل أعمال إذا التزم بها الإنسان تقرب إلى الله تعالى.كيفية الثبات على الطاعةقال الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، إن الثبات على الطاعة متعلق بالروح، لافتًا إلى أن الله خلقالإنسان من قبضة طين ونفخة روح، وأنها الأصل في كل شيء وبها يحيا الإنسان ويؤمن أو يكفر.وأضاف المصلح خلال تقديمه برنامج «مشكلات من الحياة» على قناة «اقرأ» الفضائية، أن العلماء قسموا هذه النفس إلى ثلاثة أصناف، مشيرًا إلى أن الصنف الأول: النفس الأمارة بالسوء، والثاني: النفس اللوامة، والأخيرة: النفس المطمئنة التي لا تأنس إلا بالقرب من الله.وأشار إلى أن كل إنسان هداه الله ووفقه لطاعته ينبغي أن يحمد الله على هذه النعمة ويشكر اختيار الله له بالثبات، لافتًا إلى أن الله خوفنا منالانتكاسة والرجوع عن الطريق فقال: «فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْعَذَابٌ عَظِيمٌ». (94) النحل.وأوضح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرًا ما يدعو بـ«اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك»، فقالت له أم المؤمنين عائشة رصي الله عنها: «يا رسول الله مالي أراك تكثر من هذا الدعاء؟»، فقال:«يا عائشة، كيف لا وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء أن يقلب قلب عبدٍ قلبه».