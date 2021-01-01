فجر الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" مفاجأة خلال مقابلتهما المثيرة للجدل مع المذيعة الأمريكية الشهيرة "أوبرا وينفري"، حيث كشفا أنهما تزوجا سرًا قبل 3 أيام من حفل الزفاف الملكي الذي شهده العالم، وأوضحا أنهما أقاما مراسم زواج خاصة في الفناء الخلفي الملحق بمحل إقامتهما بالمملكة المتحدة في حضور رئيس أساقفة "كانتربري" فقط وبدون أي ضيوف.
وخلال هذه المقابلة، التي بُثت مساء الأحد على شبكة "CBS" الأمريكية، وصفت "ميجان ماركل" ذات الـ39 عامًا حفل الزفاف الملكي الذي أقيم في الـ19 من مايو لعام 2018 بكونه "مشهدًا أمام العالم"، مؤكدة أنها "وهاري" تبادلا عهود الزواج الشخصية، والتي يضعاها الآن داخل إطار بمنزلهما في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية قبل حفل الزفاف الرسمي.
وصرحت دوقة ساسكس خلال المقابلة التلفزيونية قائلة: "تزوجنا قبل 3 أيام من حفل زفافنا.. لا أحد يعرف ذلك".
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التعليقات على ميجان ماركل تكشف تفاصيل زواجها سرًا من الأمير هاري قبل حفل الزفاف الملكي
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