ميجان ماركل تكشف تفاصيل زواجها سرًا من الأمير هاري قبل حفل الزفاف الملكي

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صورة الخبر: ميجان ماركل
ميجان ماركل


فجر الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" مفاجأة خلال مقابلتهما المثيرة للجدل مع المذيعة الأمريكية الشهيرة "أوبرا وينفري"، حيث كشفا أنهما تزوجا سرًا قبل 3 أيام من حفل الزفاف الملكي الذي شهده العالم، وأوضحا أنهما أقاما مراسم زواج خاصة في الفناء الخلفي الملحق بمحل إقامتهما بالمملكة المتحدة في حضور رئيس أساقفة "كانتربري" فقط وبدون أي ضيوف.

وخلال هذه المقابلة، التي بُثت مساء الأحد على شبكة "CBS" الأمريكية، وصفت "ميجان ماركل" ذات الـ39 عامًا حفل الزفاف الملكي الذي أقيم في الـ19 من مايو لعام 2018 بكونه "مشهدًا أمام العالم"، مؤكدة أنها "وهاري" تبادلا عهود الزواج الشخصية، والتي يضعاها الآن داخل إطار بمنزلهما في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية قبل حفل الزفاف الرسمي.

وصرحت دوقة ساسكس خلال المقابلة التلفزيونية قائلة: "تزوجنا قبل 3 أيام من حفل زفافنا.. لا أحد يعرف ذلك".

واستطردت موضحة أنها والأمير "هاري" اتصلا بـ رئيس أساقفة كانتربري "جاستن ويلبي"، الذي أجرى مراسم عقد القران في حفل زفافهما الرسمي، وطلبا منه أن يزوجهما في أجواء تغلب عليها الخصوصية قبل أيام من الزفاف الملكي الذي تابعه الملايين حول العالم، وأضافت أنها تحدثت إليه قائلة إن حفل الزفاف هو بمثابة "مشهد للعالم".

وقرر الزوجان عدم دعوة أي ضيوف لحفل زفافهما الخاص، ولم يتضح إذا ما كان أي من أفراد العائلة المالكة البريطانية على علم بشأن مراسم الزواج السرية أم لا.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن "هاري"، البالغ من العمر 36 عامًا، و"ميجان ماركل" كان يقيمان في تلك الأثناء في منزل خاص في أراضي قصر "كنسينجتون"، ويُطلق على هذا المنزل اسم "كوخ نوتنجهام"، وهو نفسه الذي تمت فيه خطوبتهما.

وقالت "ميجان ماركل" أيضًا في إطار حديثها عن حفل زفافها الأسطوري الذي حضره العديد من المشاهير والشخصيات البارزة من بينهم المذيعة الشهيرة "أوبرا وينفري"، إنها شعرت بأنه "لم يكن يومنا".

المصدر: شبكة "CBS" الأمريكية

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