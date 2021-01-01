شدد عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة في الإسماعيلي أنه يرى أن الدراويش يسيرون نحو الأفضل، رغم أنهم لم يصلوا إلى ما يأملوا إليه.
وقال سليمان لـ FilGoal.com، قبل مواجهة الأهلي يوم الأربعاء: "مواجهة الأهلي مباراة صعبة، مثل باقي المباريات".
وشدد "لكن تلك المواجهة لها طبيعة خاصة، بصرف النظر عن الترتيب في جدول الدوري. مثلها مثل مواجهة الزمالك".
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التعليقات على خاص الإسماعيلي لـ في الجول: نسير نحو الأفضل.. ومواجهة الأهلي لها طبيعة خاصة
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