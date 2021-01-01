الرئاسة السورية: إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا



إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

ذكر بيان للرئاسة السورية اليوم الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا وذلك بعد شعورهما بأعراض خفيفة.



وقال البيان إن الأسد وزوجته "بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي".



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا إلى 7892 حالة بعد تسجيل 85 حالة شفاء جديدة.

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 65 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الاصابات المسجلة في سوريا إلى 14267، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 938 حالة.