قال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إنه لا صحة لما أشيع حول اتفاقه مع أي ناد آخر، مشددا على التزامه بتعاقده الحالي في القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين. وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.
وصرح زيزو: "لا صحة لما تردد حول اتفاقي مع أي ناد آخر، فأنا لاعب محترف، مشددا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".
وواصل “البعض يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين، في محاولة منهم لإسقاط فريق الكرة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
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التعليقات على زيزو: لم أتفق مع أي ناد آخر.. هناك من يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين
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