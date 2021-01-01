زيزو: لم أتفق مع أي ناد آخر.. هناك من يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين

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صورة الخبر: أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

قال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إنه لا صحة لما أشيع حول اتفاقه مع أي ناد آخر، مشددا على التزامه بتعاقده الحالي في القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين. وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

وصرح زيزو: "لا صحة لما تردد حول اتفاقي مع أي ناد آخر، فأنا لاعب محترف، مشددا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".

وواصل “البعض يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين، في محاولة منهم لإسقاط فريق الكرة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وأكمل "لست مُلزما بالرد على تلك الشائعات إلا أن انصياع الكثير من جماهير القلعة البيضاء خلفها يؤثر بالسلب على تركيز البعض".

وتابع "لم أطالب بتعديل عقدي مع الزمالك، وقعت في وقت سابق بقيمة مالية محددة، ولم ولن أطلب تعديلها، حيث أن تركيزي ينصب فقط في مباريات فريقي للحفاظ على تصدرنا لجدول الدوري، وخطف تذكرة الصعود بدوري أبطال إفريقيا.

وأتم "أطالب الجماهير بعدم الانصياع خلف الشائعات التي يرددها البعض، وهدفها التأثير على مسيرة الفريق، وأتمنى دعمهم ومساندتهم في الفترة القادمة".

زيزو صاحب الـ25 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 3.

المصدر: في الجول

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