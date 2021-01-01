متحدث الزمالك: قرارات هامة لتعديل مسار الفريق.. وموقف ملف ساسي وحقيقة ما حدث مع بنشرقي



عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

قال عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إن إدارة فريقه بصدد إصدار قرارات هامة لتعديل مسار الفريق بعد اجتماعات دامت لـ48 ساعة. كما أشار إلى أن حسم ملف تجديد عقد فرجاني ساسي سيتم خلال أسبوعين.



وصرح سالم عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "جماهير الزمالك قلقة؟ نعم، وهو قلق مشروع 100%، لأن لدينا لاعبين متميزين لكن اللاعب المتميز يحصد البطولات، تلك مسؤولية كبيرة يجب أن يتحملها اللاعبين خاصة وأنهم الأفضل".



وواصل "ما يثبت الأفضل هو الدليل، الحيثيات هي البطولات، يجب أن يعرف اللاعبون ذلك وهذا هو رصيد حياته الكروية كم بطولة حقق تلك هي المعايير الحقيقية للإنجاز".

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وأكمل "لاعبو الزمالك مميزين لكن يجب أن يصاحب هذا التميز بطولات، هذا الطموح الذي يرضي جماهير الزمالك".واستطرد "الأجواء العامة، حسنا تطورت الأوضاع ما دفع اللجنة وكل المسؤولين في النادي للاجتماع بشكل دائم لدراسة الموقف لأن النتائج مقلقة، لأنك تؤدي وتهدر فرصا لكنك تتعادل، لابد من معرفة ما السبب".واستكمل "الاجتماعات لا تتوقف حتى نخرج بقرارات ترضي طموحات الجماهير".وأردف "هناك تعتيم تام لما يحدث في النادي حاليا، لأننا نقدر حجم القلق والغضب لدى الجماهير، والإدارة تستشعر أنها يجب أن تتحرك لإنقاذ الموسم".واسترسل "مباراة سيراميكا كليوباترا ستكون قوية من الوزن الثقيل لأنه الحصان الأسود ثم الترجي، تلك الأيام المقبلة ستحدد الملامح لما هو قادم إما ستنافس أو تغسل يديك في البطولتين، إما ستصحح الأخطاء أو لن تحقق شيء".وتحدث حول مستقبل جايمي باتشيكو مدرب الفريق قائلا: "لا تعليق فيما يخص مستقبل باتشيكو، ليس لدي معلومة، أنا في حل أن أقول أي معلومة قبل إصدار بيان نهائي من النادي سواء في الجهاز الفني أو جهاز الكرة، لابد أن ننتظر قرارات الاجتماعات التي تواصلت حتى الآن لـ48 ساعة".وأضاف "كل الخيارات متاحة من أجل الخروج بسيناريو يرضي جماهير الزمالك".الزمالك خسر أمام الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت، ليحصد نقطتين بعد 3 مباريات.وتطرق سالم للحديث حول مستقبل فرجاني ساسي قائلا: "حقيقة الأمر حول تجديد ساسي؟ كل ما أشيع عار تماما من الصحة، والمنشور الذي تواجد كان لصفحة زائفة، ونحاول تقريب وجهات النظر، وحسم موقف ساسي خلال أسبوعين، وإن شاء الله سيتم إغلاقه بشكل إيجابي".وواصل "في حالة عدم الاتفاق حسنا، أنت تحدد موقفك وتتحرك على هذا الأساس".وأردف "لم يتم خصم أموال من بنشرقي بسبب رد فعله بعد التغيير في مباراة الترجي، اللاعب قال إن علاقته بباتشيكو على أفضل ما يكون، والأمور مستقرة في غرفة الملابس لا توجد مشاكل".وتابع "بالتأكيد تم وأد المشكلة بين حراس المرمى، إنه ثلاثي كبير وأي نادي يتمنى أن يكون لديه حراس مثلهم، تم احتواء الموقف، والزمالك بعيد عن أي خلافات، وما يراه المدرب هو ما سيحدث، ويجب احترام الرأي الفني في نهاية المطاف".وأتم "كل الأجواء التي عاشها الفريق ستنتهي بالقرارات التي ستعدل الأوضاع بعد نهاية الاجتماع الذي دام لـ48 ساعة وعلى الأغلب ستخرج القرارات اليوم لكي ترضي طموحات الجماهير وتعيد الفريق لنفس قوته في بداية الموسم".