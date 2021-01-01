بـ 4 حيل خارقة.. تخلصى من علامات تمدد الجلد بعد الولادة

عادة ما ترتبط علامات التمدد بالحمل ومن غير المحتمل أن تختفي هذه العلامات تمامًا من تلقاء نفسها. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق الطبيعية لجعلها تتلاشى بسرعة أكبر.إليك نصائح طبيعية فعالة يقدمها موقع برايت سايد تساعد التخلص من علامات التمدد.
1. اشرب الكثير من الماء
من المهم جدًا أن تبقى رطبًا! إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء ، فستظل بشرتك أكثر نعومة ومرونة. يحافظ الماء على ترطيب بشرتك ، بينما تميل البشرة الجافة إلى أن تكون أكثر عرضة لظهور علامات التمدد والندوب والتجاعيد. تشير الدراسات إلى أنه من المهم شرب حوالي 8-9 أكواب من الماء يوميًا.
2. ضع عصير الليمون:
يعزز فيتامين سي الموجود في الليمون من نمو الكولاجين ، مما يجعل بشرتك أكثر مرونة. عصير الليمون أيضًا حمضي بشكل طبيعي وبالتالي يزيل خلايا الجلد الميتة بسرعة. إنه فعال في تفتيح لون علامات التمدد ويسرع عملية تلاشيها.
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