بـ 4 حيل خارقة.. تخلصى من علامات تمدد الجلد بعد الولادة



علامات تمدد الجلد بعد الولادة علامات تمدد الجلد بعد الولادة

عادة ما ترتبط علامات التمدد بالحمل ومن غير المحتمل أن تختفي هذه العلامات تمامًا من تلقاء نفسها. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق الطبيعية لجعلها تتلاشى بسرعة أكبر.إليك نصائح طبيعية فعالة يقدمها موقع برايت سايد تساعد التخلص من علامات التمدد.



1. اشرب الكثير من الماء

من المهم جدًا أن تبقى رطبًا! إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء ، فستظل بشرتك أكثر نعومة ومرونة. يحافظ الماء على ترطيب بشرتك ، بينما تميل البشرة الجافة إلى أن تكون أكثر عرضة لظهور علامات التمدد والندوب والتجاعيد. تشير الدراسات إلى أنه من المهم شرب حوالي 8-9 أكواب من الماء يوميًا.



2. ضع عصير الليمون:

يعزز فيتامين سي الموجود في الليمون من نمو الكولاجين ، مما يجعل بشرتك أكثر مرونة. عصير الليمون أيضًا حمضي بشكل طبيعي وبالتالي يزيل خلايا الجلد الميتة بسرعة. إنه فعال في تفتيح لون علامات التمدد ويسرع عملية تلاشيها.

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فقط افركي عصير الليمون على مناطق بشرتك المصابة بعلامات التمدد واتركيه لمدة 10 دقائق. ثم اغسليه بالماء الدافئ.3. استخدم الصبار:الصبار معالج طبيعي للجلد وهو غني بالكولاجين ، مما يجعل بشرتك أكثر نعومة ومرونة.إذا لم تكن قد جربت الصبار من قبل ، فضع كمية صغيرة من الجل على معصمك لتحديد ما إذا كان لديك رد فعل تحسسي أم لا. إذا لم يكن لديك حساسية من ذلك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء الدافئ.4. افرك زيت الخروعزيت الخروع غني بحمض الريسينوليك الذي يساعد على التئام علامات التمدد فهو غني جدًا بالأحماض الدهنية ويعمل كمرطب مثالي.فقط قومى بتغطية المنطقة لمدة 20-30 دقيقة باستخدام ورقة بلاستيكية. للحصول على تأثير أفضل ، قم بتسخين بشرتك باستخدام زجاجة ماء ساخن أو وسادة ساخنة. جرب ممارسة هذه التقنية بشكل يومي لمدة أسبوع وستلاحظ النتائج.