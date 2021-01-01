يحل اليوم الموافق 8 مارس، اليوم العالمى للمرأة، والذى يستهدف تقدم الاحترام والتقدير لها فى جميع إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.
وتأتى تلك المناسبة للاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن فى أداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
وترغب المرأة مع اقتراب كل فصل بالسنة متابعة أبرز صيحات الموضة التى تتصدر الموسم، لمسايرة الموضة والحفاظ على أناقتها وإطلالاتها المبهجة.
ومع اقتراب فصل الربيع يحتل اللون الأحمر مرتبة مهمة فى فساتين السهرة خلال ذلك الموسم بالعام الجارى.
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التعليقات على اللون الأحمر يتصدر صيحات الموضة فى مناسبات الربيع 2021
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