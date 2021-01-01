قال حاكم نيويورك آندرو كومو، إنه لن يترك وظيفته بسبب مزعم عن سوء السلوك مع النساء، مشددًا على استحالة استقالته، فى تحدٍ واضح للدعوات المتزايدة التى تطالبه بمغادرة منصبه.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال كومو فى اتصال هاتفى مع الصحفيين، أمس الأحد: "لن أستقيل بسبب مزاعم، من المستحيل أن أستقيل".
وأضاف حاكم نيويورك، أنه سيسمح للمدعيه العامة ليتيسيا جيمس بإكمال تحقيقها، وحث على الانتظار قبل إصدار الحكم، وكرر قوله فى الأسبوع الماضى: "لكل امرأة الحق فى التقدم".
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التعليقات على حاكم نيويورك يرفض الاستقالة بعد اتهامات التحرش: مستحيل
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