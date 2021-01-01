فيديو .. الأرصاد تحذر : الحرارة ستنخفض 10 درجات .. فى هذا الموعد

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الحرارة ستنخفض 10 درجات

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب الارتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة.
جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية.

وقال شاهين: "الارتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة يرجع بسبب منخفض جوى صحراوى بشرق ليبيا يمتد تأثيره إلى مصر، مصحوبا بنشاط رياح مثيرة لـ الأتربة، وخصوصا على المناطق الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحرى".

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستتراوح على شمال وجنوب البلاد يوم الأربعاء ما بين 33 و35، متابعا: "ابتداء من يوم الخميس ستنخفض درجات الحرارة لحوالى 10 درجات وتستمر حتى أيام الجمعة والسبت".

وأكد محمود شاهين أن حالة الجو ستظل ما بين ارتفاع وانخفاض فى درجات الحرارة، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن سقوط الأمطار أمر وارد فى أى وقت.

المصدر: elbalad

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